木ドラ24「旅と僕と猫」（毎週木曜深夜24時30分）主演・中川大輔さんインタビュー【後編】。タイトル「旅と僕と猫」にちなみ、「旅」と「中川大輔」と「猫」について話をうかがいました。【動画】猫と話せるトラベルライターが伊東へ！主演・中川大輔「旅と僕と猫」第1話【中川大輔と猫】＜猫の魅力＞「一番幸せを感じるのは、猫のもふもふの体に顔を埋めた時です。“猫吸い”の幸福感は格別で、実家に帰ると最初にすることかもし