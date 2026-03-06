ホットトイズのフラッグシップ・ストア「トイサピエンス東京」が、予期せぬテナント契約終了により、移転することを突如発表。現店舗の営業終了日は、3月29日（日）となる。【写真】ポイントの案内も「トイサピエンス東京」移転コメント全文■場合によっては半年以上休止も今回急遽移転が決まった「トイサピエンス東京」は、2000年に設立された、香港の玩具メーカー「ホットトイズ」のフラッグシップ・ストア。ハイエンド