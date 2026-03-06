福岡市の複合商業施設「キャナルシティ博多」の人気エリアで現在休業中のフードテーマパーク「ラーメンスタジアム」が4月17日、リニューアルオープンする。福岡県、北海道、秋田県、大阪府から計8店が出店し、うち2店は九州初出店となる。施設を運営する福岡地所グループが発表した。ラーメンスタジアムは2001年に開業し、全国の有名店が集まる観光スポットとして親しまれてきたが、昨年9月から全面改装のため一時休業していた