豊田自動織機の高浜工場に掲げられたロゴマーク＝昨年6月、愛知県高浜市豊田自動織機の株式を非公開化する計画を巡り、トヨタ自動車グループのトヨタ不動産などの陣営は6日、株式公開買い付け（TOB）の期限を16日から23日に延長すると発表した。価格は従来より約1割上乗せして2万600円に引き上げると決定した。金融機関からTOB価格引き上げに必要な資金の融資証明書を取得したため。陣営は2日、TOB価格の引き上げ方針を発表し