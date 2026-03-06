フリーアナウンサーの有働由美子（56）が6日放送のニッポン放送「うどうのらじお」（金曜後3・30）に出演。中学時代の甘酸っぱい恋について言及した。季節柄、卒業式の話題となり、有働がアシスタントの同局・熊谷実帆アナウンサーに「今も卒業式で仰げば尊し歌うの？」と質問。熊谷アナは「私の世代ですらもう歌っていないんですよ。今29歳ですけど、中高大も歌っていない」と回答し、有働は「え！？仰げば尊しと校歌以外に歌