野球の「ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）」の１次ラウンドＣ組、日本−台湾戦が６日行われた。日本の先発・山本由伸（米ドジャース）は三回途中、二死満塁の場面で降板し、不完全燃焼気味の今大会初登板となった。（デジタル編集部）ＷＢＣ初戦の先発を任されたエース山本は、１５０キロ台後半の直球と変化球で緩急をつけ、初回を１０球で三者凡退に抑えた。大量援護をもらった二回には先頭の張育成に粘られ、９