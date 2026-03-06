【その他の画像・動画等を元記事で観る】声優アーティスト・愛美が、2026年4月よりTBS・BS11ほかにて放送開始となるTVアニメ『灰原くんの強くて青春ニューゲーム』のEDテーマを担当することが決定した。楽曲タイトルは「ドラマチック逃避行」。『灰原くんの強くて青春ニューゲーム』は、「学園アイドルマスター」のシナリオなどを手がける雨宮和希によるライトノベルが原作。高校デビューに失敗した主人公・夏希がタイムリープし、