モデルで俳優の高橋メアリージュンさん（38）が2026年2月26日、自身のインスタグラムを更新。試写会での衣装ショットを披露した。映画の完成披露試写会で高橋さんは、キャミソールのロングドレスで映画の完成披露試写会への参加を報告した。インスタグラムに投稿された写真では、青とピンクのペイズリー柄のようなロングのキャミソールドレスを着用。前髪を分け、髪の毛をおろしたヘアスタイルで、グレーの壁をバックに微笑んでい