【東京都心 雪の予想】東京、埼玉、神奈川でも雪が降る可能性あり ７日（土）の雨を境に「冬型の気圧配置」に変わり、寒気が南下してきます。そのため、東京でも「雪が降る」可能性が出てきました。 画像で掲載しているでは、８日（日）未明、から９日（月）から１０日（火）にかけて関東甲信地方で雪が予想され、東京、埼玉、神奈川など関東南部の平地でも雪を示す白がかかっています。 、 各都県５か所ずつのを画像で掲載し