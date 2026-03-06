21:00 ブラジル鉱工業生産指数（1月） 予想-0.8%前回0.4%（前年比) 22:30 米雇用統計（2月） 予想6.0万人前回13.0万人（非農業部門雇用者数・前月比) 予想4.3%前回4.3%（失業率) 予想0.3%前回0.4%（平均時給・前月比) 予想3.7%前回3.7%（平均時給・前年比) 米小売売上高（1月） 予想-0.2%前回0.0%（前月比) 予想0.0%前回0.0%（自動車除くコア・前月比) デイリ&#125