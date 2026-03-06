ドル円一時１５７．９９レベル、１月２３日以来高値水準＝ロンドン為替 ドル円は一時157.99レベルまで上昇。1月23日以来の高値水準となった。ドル全般に買われており、ユーロドルは1.1564レベル、ポンドドルは1.3318レベルなどに安値を更新。NY原油先物が85.61ドルまで高騰しており、中東有事のバロメーターとしてその深刻度が増している。有事のドル買いの構図が継続している。 USD/JPY157.93EUR/U