6日夕方、浜松市中央区でアパートなど6棟を焼く火事がありました。2人がけがをしています。警察と消防によりますと6日午後4時過ぎ、浜松市中央区曳馬で「アパートの1階が燃えている」などと119番通報が相次ぎました。火はおよそ1時間半後にほぼ消し止められましたが、この火事で火元のアパートを全焼しました。周りの住宅など5棟にも延焼していて、このうち2棟が全焼とみられています。この火事で男女2人がけが