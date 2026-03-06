◆オープン戦オリックス２―３巨人（６日・京セラドーム大阪）オリックスが、オープン戦初黒星を喫した。３点を追う９回２死無走者から連続四死球で一、二塁となり、途中出場の山中が２点適時打。１点差に詰め寄ったが、最後は紅林が凡退した。投手陣は、今季から先発再転向の山岡が、２６年の「本拠地初登板」で４回７安打１失点。毎回走者を背負いながら、最少失点にまとめた。５回に２番手・富山が１点を追加され、６回に