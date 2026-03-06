◆プロボクシング▽東洋太平洋スーパーフェザー級（５８・９キロ以下）タイトルマッチ１０回戦王者・波田大和―同級６位キム・テソン（３月７日、東京・後楽園ホール）東洋太平洋スーパーフェザー級王者・波田大和（２９）＝帝拳＝が６日、都内で３度目の防衛戦の前日計量に臨み、５８・８キロでクリア。挑戦者の同級６位キム・テソンは５８・６キロでパスした。波田は昨年８月２日、神足茂利（Ｍ・Ｔ）と引き分けて２度目