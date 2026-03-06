◇オープン戦オリックス2―3巨人（2026年3月6日京セラD）オリックスは最終回に山中が2点適時二塁打を放つも、あと一歩及ばず2―3で敗れた。収穫は7回から登板した入山、山崎、椋木の3投手。入山と山崎は2三振を奪うなど1イニングを3者凡退に。特に山崎は最速155キロを計測するなど、前回23年のWBCに追加招集されて世界一を経験した右腕が出色の出来だった。9回は椋木が先頭の山瀬にこそ右前打を浴びたが、2死二塁で皆