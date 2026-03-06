義母はサバサバした、いい人。これまではつかず離れずの距離だったので、そう思っていました。ある日、義母の住むアパートが取り壊されることになったと連絡があり、次の家に入居できるようになるのに半年程度かかるとのこと。そうして突然、同居の話が持ち上がったのでした。今まで同居なんて考えたもなく、この先ずっとは正直難しい。でも、期間限定ならなんとかなる…？そう思い始まった義母との同居生活。「カホちゃんよろしく