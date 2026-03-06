◇ワールドベースボールクラシック 1次ラウンド プールC 日本-チャイニーズ・タイペイ(6日、東京ドーム)日本代表・侍ジャパンの初戦、チャイニーズ・タイペイ戦の先発マウンドに上がった山本由伸投手は3回途中で降板しました。オリックス時代に3年連続“最優秀バッテリー賞”を受賞した若月健矢選手とコンビを組んだ山本投手。初回をピッチャーゴロ、空振り三振、サードゴロと10球で三者凡退に抑え、流れを作りました。2回には大量