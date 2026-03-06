お笑いコンビ「チュートリアル」の徳井義実（50）が6日に自身のYouTubeチャンネルを更新。お笑いコンビ「NON STYLE」石田明（45）がゲスト出演し、吉本興業の養成所「NSC」の“厳しい”ルールについて語る場面があった。NSC東京で講師を務めている石田。そこで徳井から「昔のNSC生とは違って、今はお行儀はいいの?」という質問が寄せられた。これに石田は「お行儀はいいですね、ホンマ軍隊みたいな感じですよ。“おはようご