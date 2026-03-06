野球のワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）で、日本代表「侍ジャパン」は６日、東京ドームでの１次ラウンドＣ組初戦で台湾と対戦した。４番に入った吉田のバットが初戦から火を噴いた。４点を先制した二回、なおも二死一塁で、「何とか後ろにつなぐ」という意識で直球を鋭く振り抜いた打球は右中間を深々と破り、追加点をもたらした。三回にも左前打を放ってマルチ安打をマーク。５、６番に座った強化試合で好調ぶり