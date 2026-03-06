中国の国会にあたる全人代で経済分野の閣僚らによる記者会見が行われ、政府はGDPの成長率目標を達成するために、今年も消費財の買い替え政策を継続すると発表しました。6日に行われた記者会見で、中国商務省は、今年も消費財の買い替え政策を継続すると発表しました。予算として2500億元（日本円で約5兆7000億円）をあてます。買い替えの対象とするのは環境に優しいグリーン商品などで、新産業・新分野の市場に活力を与えると述べ