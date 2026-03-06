和スイーツ専門店「甘味処鎌倉」は、2026年3月7日から9日の3日間限定で「39セール大感謝祭2026」を開催します。対象店舗では、人気商品「鎌倉わらびもち」を特別価格で購入できます。2年連続開催...！ 対象店舗合計5万個限定で、もっちりとろける「鎌倉わらびもち」を特別価格の390円（税込420円）で販売します。ひとりにつき2箱までの限定販売で、売り切れ次第終了となります。特別価格での提供に伴い、一部包材を見直しています