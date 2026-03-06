乾燥性敏感肌を考えた総合スキンケアブランド「Curel（キュレル）」から注目の美容液が登場。2026年3月7日に、ゆらぎやすい季節にぴったりの「キュレル 潤浸保湿 角層深部バリア美容液 【医薬部外品】」を発売します。東京バーゲンマニア編集部は、発売に先駆けて行われた発表会に参加。気になる使用感などを踏まえて紹介していきます。外部刺激から肌を守る美容液キュレルは、皮膚科学研究のもと、一貫して「セラミド」の機能に着