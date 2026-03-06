秋田市の眼鏡専門店が創業85周年を記念したオリジナル眼鏡を限定生産しました。日本有数の眼鏡の産地、福井県鯖江市で職人によって手作りされた逸品です。 1941年創業の秋田市通町の眼鏡専門店「カモヤ眼鏡店」。地域で暮らす人たちの”視生活”を支える専門店として営業を続けてきた老舗は、今年で創業85周年を迎えます。その節目を記念したオリジナル眼鏡の製作を1年ほど前から企画してきました。日本のものづくり文化を次世