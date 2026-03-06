Wリーグは3月6日、「春日井製菓 presents Wリーグオールスター 2025-26 in 代々木」の出場メンバーを発表した。 オールスターは5月3日に国立代々木競技場 第二体育館で開催。出場メンバーは1月23日から2月15日にかけて実施された総選挙で決定した。 日本代表の町田瑠唯（富士通レッドウェーブ）が最多35768票を獲得。今シーズン限りで現役を引退する宮崎