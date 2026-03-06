（東京中央社）約100年の歴史を持つ日本と台湾の野球交流をテーマにしたシンポジウムが6日、大阪大学箕面キャンパスで開かれた。主催者側は、5日に開幕したワールド・ベースボール・クラシック（WBC）期間中に開催したことで、日台両国の社会と文化交流における野球の重要性がより際立ったとしている。シンポジウムは、日台野球交流研究会と教育部（教育省）の支援を受ける大阪大学人文学研究科台湾研究講座が共催した。台湾と日本