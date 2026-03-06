トッテナムに所属するイングランド代表FWドミニク・ソランケがチームの苦境脱出を誓った。6日、イギリス『スタンダード』が同選手のコメントを伝えている。プレミアリーグ第29節が5日に行われ、トッテナム・ホットスパーはホームでクリスタル・パレスと対戦した。34分にソランケがネットを揺らし、先制点を挙げたものの、直後にDFミッキー・ファン・デ・フェンが決定機を阻止したとして退場。ここから前半終了までに3失点を喫