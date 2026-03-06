ブライトンは6日、U−21イングランド代表MFジャック・ヒンシェルウッドと新契約を締結したことを発表した。2005年4月11日生まれのヒンシェルウッドは現在20歳。2012年にブライトンの下部組織に入団すると、その後は順調にカテゴリーを昇格。。各ユース年代のイングランド代表にも選出されると、2023年4月にトップチームデビューを果たした。昨シーズンから徐々に出番を増やすと、中盤だけではなく、両サイドバックでもプレーで