桃色と黄色に染まる、佐々町の佐々川沿い一帯1.5キロあまりの「桜堤」。 植栽された河津桜 約260本と菜の花が今、満開となっています。 遊歩道には、一足早く華やぐ春を感じようと、多くの人が訪れていました。 佐々川の春の風物詩である「シロウオ漁」も最盛期を迎えています。 8日(日)には、河津桜と旬のシロウオを楽しむ「河津桜・シロウオまつり」も開かれるということです。 見頃は、今月15日頃 ま