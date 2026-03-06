3月6日（金）放送の『沸騰ワード10』では、伝説の家政婦・志麻さんが、番組初・海外への出張料理へ！19歳で単身フランスの料理学校へ留学し、三つ星レストランで修業を積んだ志麻さん。そんなフランスで今回、「志麻さんの料理」に出演するのが杏。杏は2022年にパリへ移住し、現在は日本とフランスを行き来する二拠点生活を送る。3人の子どもを育てるパワフルな母でもあり、「子どもも食べられそうなものとか、作り置きも教えてい