6日（金）、大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）のヴォレアス北海道がホームゲーム最終戦となる、4月11日（土）、12日（日）にリクルートスタッフィング リック＆スー旭川体育館で行われるSVリーグ男子第21節、東京グレートベアーズ戦でのイベントをクラブ公式サイトで発表した。 今節はリクルートスタッフィング Presentsとして開催され、オフィシャルトップパ