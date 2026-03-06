今年で結成6周年を迎えたボーイズグループ「OWV」が6日、単独としては2年ぶりとなる全国全国ツアー「OWVLIVETOUR2026−SQUAD−」の開催を発表した。7月4日の横浜公演を皮切りに、名古屋、福岡、仙台、大阪の各都市を回り、千秋楽は東京・両国国技館で開催。メンバーは「全国各地にいるQWVと、今回のツアーを機に、初めて僕たちに会いにきてくれる全ての方々のためにOWVのパフォーマンスで最高のエンターテイメントをお届