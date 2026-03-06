【北京＝田村美穂】北京で開催中の中国の全国人民代表大会（全人代＝国会）で、「民族団結進歩促進法」が可決される見通しだ。法案は中国当局が「民族の団結を損なう」と判断した行為は処罰できるとしており、少数民族への統制がさらに強まりそうだ。「民族の団結」を妨害した外国の組織や個人の法的責任を追及することも明記した。当局は、法の制定は「中華民族の共同体意識」を高めるためと説明している。新疆ウイグル自治区