野球のワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）は６日、日本代表「侍ジャパン」が１次ラウンドＣ組初戦で台湾と対戦し、１３−０でコールド勝ちを収めた。２度目のＷＢＣ好発進前回大会は１次ラウンドで苦しんだ村上に、初戦から適時打が生まれた。二回の先頭で四球を選んで大量点につなげると、一巡して回ってきた２度目の打席で投手の足元を襲う強烈な当たりで適時内野安打とした。試合前に大谷から「一緒に打とうぜ」