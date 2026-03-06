新日本プロレスは6日、大田区総合体育館で「旗揚げ記念日」が行われた。旗揚げ記念日スペシャル10タッグマッチに東京五輪柔道100キロ級金メダリストのウルフアロンが登場。藤波辰爾、その長男のLEONA、海野翔太、小島聡と組んでHOT軍のディック東郷、SHO、高橋裕二郎、チェーズ・オーエンズ、NEVER無差別級王者の成田蓮組と対戦した。試合前からSHOに挑発された藤波が先発。ディック東郷と対峙（たいじ）も成田に隙を突かれ