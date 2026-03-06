アメリカ、イスラエルとの攻撃の応酬が続く中、イランのペゼシュキアン大統領は6日、自身のSNSで「いくつかの国が仲介の取り組みを始めている」と明らかにしました。一方で、協議の相手国など詳細は明らかにしていません。また「地域における持続的な平和に尽力しているが、同時に、わが国の尊厳と主権を守ることに何のためらいもない」として、イスラエルなどへの攻撃を続行する考えを強調しました。