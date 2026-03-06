3月5日、女優の藤原紀香が、関西大学の客員教授に就任すると明らかになった。関西大では、藤原の夫で歌舞伎俳優の片岡愛之助がすでに客員教授を務めており、夫婦そろっての就任となる。「藤原さんは女優業に加え、日本赤十字広報特使として国内外の被災地支援に取り組んできました。こうした社会活動が、今回の招聘の理由となったと伝えられています。国際教育支援やボランティアなどをテーマに、年に1回、学生たちの前で講演会