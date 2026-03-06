◆女子プロゴルフツアー開幕戦ダイキンオーキッドレディス第２日（６日、沖縄・琉球ＧＣ＝６６１０ヤード、パー７２）プロ２年目の都玲華（大東建託）が８１位で出て４バーディー、１ボギーの６９で回り、カットライン上の３９位で予選通過を決めた。前半１１番、１２番でともに２メートルにつけて連続バーディー。その後はバーディーパットがカップに蹴られる展開が続いたが、後半の２番で１０メートルをねじ込んで両手を