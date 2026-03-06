◇ワールドベースボールクラシック 1次ラウンド プールC 日本-チャイニーズ・タイペイ(6日、東京ドーム)侍ジャパンの藤平尚真投手が、3回に2アウト満塁のピンチでマウンドに上がり、無失点で抑える好投を披露しました。この試合、先発の山本由伸投手は1回、2回といずれも三者凡退におさえる安定した投球をみせます。すると3回は1死からエラーがからみ出塁を許すと、次の打者を空振り三振に抑え2死まできますが、後続を2者連続四球