大のポケモン好きとして知られるＡＫＢ４８の武藤小麟が５日深夜、自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「おりんちゃんねる」で、この日発売された「ぽこあポケモン」のゲーム実況を２時間半にわたって行った。同チャンネルは、２日に姉で元ＡＫＢ４８武藤十夢の「とむチャンネル」を引き継いだもの。「おりんちゃんねる」としては、この日が初の生配信だったが、３０００人を超える視聴者が訪れ、大盛り上がりだった。ピカチ