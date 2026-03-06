ヒップホップグループ・RIP SLYMEのRYO-ZとILMARIは6日、都内で開催されたライブ＆ドキュメンタリー映画『RIP SLYME THE MOVIE -25th ANNIVERSARY GREATEST MEMORY-』公開記念舞台あいさつに登壇した。共に壇上に上がった金井紘監督から、撮影中の楽屋は「ずっとわちゃわちゃしていた」というエピソードだけでなく、この日の楽屋でのやりとりも明かされた。【写真】電話をかけるRYO-Z＆ILMARIイベントではまずRYO-Zが「東京都