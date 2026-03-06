「ＷＢＣ東京プールｐｒｅｓｅｎｔｅｄｂｙディップ侍ジャパン−台湾代表」（６日、東京ドーム）侍ジャパンの山本由伸投手は三回に２死満塁のピンチを招いたところで降板。スタンドから大きな拍手が降り注ぎ、ベンチで大谷と笑みを浮かべながら言葉を交わした。２番手の藤平が圧巻の火消しを見せ、２回２／３を無安打無失点と役割を果たした。初回、先頭に対し、しっかりとストライクを先行させた山本。最後はカー