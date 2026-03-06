香港市内を警戒する警察官＝2023年12月【香港共同】香港警察は6日、共謀して強盗を実行した疑いで19〜31歳の男3人を逮捕した。被害者2人は外貨の両替直後に襲われたが、事前に強盗計画の情報提供を受け張り込んでいた警察官が男らを制圧し被害を免れた。被害者が所持していた現金は1千万香港ドル（約2億円）に上る可能性がある。香港では最近、多額の現金が奪われる事件が立て続けに起きている。警察によると、被害者2人は6