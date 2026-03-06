「ＷＢＣ東京プールｐｒｅｓｅｎｔｅｄｂｙディップ侍ジャパン−台湾代表」（６日、東京ドーム）侍ジャパンの山本由伸投手が先発マウンドに上がり、初回を三者凡退で立ち上がった。最終的に三回２死満塁のピンチを招いたところで降板したが、２番手の藤平がしっかりとピンチを断ち切り、２回２／３を無失点で役割を果たした。先頭に対し、しっかりとストライクを先行させた山本。最後はカーブで投ゴロに打ち取り、最