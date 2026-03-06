櫻坂46初のグループ写真集『櫻撮VOL.01』の公式Xが、3月3日から5日にかけて先行カットを立て続けに投稿。発売まで2週間を切り、メンバー同士だからこそ引き出せる自然体の表情が次々と解禁された。 参考：櫻坂46松田里奈、ニュージーランドの羊に鳴きマネを披露するも「引いてました（笑）」 1st写真集記者会見レポ 3日の投稿では、大園玲が撮影した森田ひかるの先行カットが公開された。制服姿の森