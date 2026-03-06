「牛のミスコンテスト」とも呼ばれる、乳牛の品評会『ブラックアンドホワイトショウ』が、雲仙市で行われました。 乳牛の改良技術向上などを目的に、毎年開かれている品評会『ブラックアンドホワイトショウ』。 ホルスタインの毛色から、名付けられています。 （県乳牛改良同志会 菅 浩二 会長） 「簡単に言えば、(酪農家の)自慢の場というか。酪農を継ごうという人が、どんどん出てくるのを願いながら、ショー