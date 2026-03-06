◇女子ゴルフツアーダイキン・オーキッド・レディース第2日（2026年3月6日沖縄県琉球GC＝6610ヤード、パー72）今季開幕戦の第2ラウンドが行われ、通算1オーバーまでの51人が決勝ラウンドに進んだ。昨年のプロテストに合格しプロデビュー戦に臨んだ注目ルーキーは明暗が分かれる2日目となった。プロテスト3位で新人戦を制した藤本愛菜（19＝ヤマエグループHD）は3位から出て72にまとめて通算3アンダーの13位で予選を通