日本体育大レスリング部の男子部員が公然わいせつ容疑で逮捕された事件を巡り、神奈川県警は6日、大麻を使用したとして麻薬取締法違反容疑で別の男子部員を書類送検した。捜査関係者への取材で分かった。2人は同じ寮で暮らしていた。