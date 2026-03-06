練習し、笑顔の伊藤（左）と石川＝ミラノ（共同）【ミラノ共同】パラアイスホッケーの日本代表が6日、ミラノの会場の練習リンクで調整し、20歳でホープの伊藤樹（ロスパーダ関西）は7日に行われる1次リーグB組第1戦のチェコ戦へ「やることはやってきた。めっちゃ楽しみ」と心躍らせた。この日は実戦形式の練習を行い、重要な初戦へ向けて気持ちを高めた。伊藤は「（チームは）本当に仕上がってきている。相手にリズムを渡さな