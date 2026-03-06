ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）は６日、東京ドームで１次ラウンドＣ組・東京プール（読売新聞社など主催）の試合が行われ、豪州がチェコを５−１で破った。豪州５―１チェコ豪州が快勝した。先制された直後の三回にミードの３ランで逆転。６投手の継投で反撃を封じた。チェコは決定打を欠き２連敗。村上の同僚、連勝たぐり寄せる前日に２発の本塁打で台湾を退けた豪州打線が、またも２本のアーチで２連勝をた