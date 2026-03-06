シャープは3月4日、プラズマクラスター衣類乾燥除湿機の新製品「HYBRID365（CV-UH160）」を発表した。発売日は3月12日。市場想定価格は8万5,000円前後となる。衣類乾燥除湿機は、梅雨時に使う季節家電という位置付けから、年間を通して使う家電へと変わりつつある。天気、花粉、生活時間（共働き世帯／日中不在）といった理由から、洗濯物の部屋干しを行う家庭が増えているためだ。特に子育て世帯や共働き世帯では、夜間や室内での